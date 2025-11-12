Песков оценил перспективы отношений России и США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 117 0

Пресс-секретарь президента также выразил надежду на участие Трампа в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Песков оценил перспективы отношений России и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отношения России и США обладают «очень блестящими перспективами», однако стороны теряют время и ресурсы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«У нас очень, очень блестящие перспективы», — заявил Песков.

По его словам, необходимо развивать двусторонние связи и создавать новые возможности для экономического сотрудничества. Песков также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему готов способствовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на различных уровнях, однако проблемы в отношениях решаются медленнее, чем хотелось бы.

Ранее, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы возобновить подготовку к переговорам между президентами России и США. Лавров подчеркнул, что Будапешт остается предпочтительной площадкой для проведения встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году