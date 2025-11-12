Песков оценил перспективы отношений России и США

Отношения России и США обладают «очень блестящими перспективами», однако стороны теряют время и ресурсы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«У нас очень, очень блестящие перспективы», — заявил Песков.

По его словам, необходимо развивать двусторонние связи и создавать новые возможности для экономического сотрудничества. Песков также выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему готов способствовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются на различных уровнях, однако проблемы в отношениях решаются медленнее, чем хотелось бы.

Ранее, 11 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы возобновить подготовку к переговорам между президентами России и США. Лавров подчеркнул, что Будапешт остается предпочтительной площадкой для проведения встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.