Собянин: количество учеников предпринимательских классов выросло в восемь раз

Предпринимательское направление стабильно входит в тройку наиболее популярных предпрофессиональных классов. В этом учебном году в них учатся около 11,4 тысячи московских старшеклассников. Это в восемь раз больше, чем в 2021-м, когда проект только заработал. Количество школ-участников также выросло — с 44 до 223, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Конечно, предпринимательство — это прежде всего состояние души и образ жизни. Но, как и в любом другом деле, в бизнесе существуют правила и стандарты, которым можно и нужно учиться. Предпрофессиональные классы дают ребятам такую возможность», — написал Мэр Москвы.

Профильная образовательная программа

В предпринимательских классах школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. В частности, знакомятся с различными экономическими системами, факторами производства и видами рынков, узнают об инструментах маркетинга и технологиях продаж. Большую практическую пользу несут в себе знания основ бизнес-моделирования и составления бизнес-планов.

Предпринимателю и менеджеру важно умение анализировать, нестандартно мыслить и четко доносить свою позицию до целевой аудитории. Поэтому в учебную программу входят занятия по развитию эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Совсем не лишними будут навыки публичных выступлений и работы в команде.

Одновременно со школьной программой ученики предпринимательских классов осваивают профессию агента банка, изучая основы банковского дела: кредитной работы, депозитарных операций и консультирования клиентов. В конце обучения школьники решают кейсы, сдают экзамен и получают диплом об освоении специальности.

Партнеры программы

Среди партнеров предпринимательских классов более 300 компаний. В их числе такие лидеры, как Wildberries & Russ, Сбер, Альфа-банк, «Авито», «Яндекс». На их площадках школьники посещают бизнес-тренинги, семинары, лекции и бизнес-игры, а также участвуют в кейс-чемпионатах, бизнес-акселераторах и форсайт-сессиях. Успешные предприниматели делятся с ребятами личным опытом, дают советы и помогают разрабатывать собственные бизнес-идеи.

Большое значение для предпринимательских классов имеет сотрудничество с Институтом проблем управления Российской академии наук и 17 вузами. Среди них Российский экономический университет (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Школьники посещают лекции, семинары, мастер-классы, где под руководством преподавателей и научных сотрудников учатся создавать проекты и проводить исследования.

А еще ребята под их началом разрабатывают бизнес-идеи и концепции бизнес-проектов, которые затем защищают на научно-практической конференции «Наука для жизни» (направление «Шаг в бизнес»). В прошлом учебном году в ней приняли участие более пяти тысяч учеников предпринимательских классов. Победители и призеры могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

