Более 800 животных из приютов Москвы нашли дом этой зимой

|
Сергей Добровинский
Среди спасенных четвероногих — 214 кошек и 597 собак.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 800 питомцев из городских приютов Москвы нашли дом зимой 2025–2026 годов. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

За три месяца новым хозяевам передали 811 животных из приютов, в том числе 214 кошек и 597 собак.

Выбрать себе домашнего любимца москвичи могут благодаря сервису «Моспитомец», разработанному Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства столицы. Среди четвероногих, нашедших новую семью благодаря «Моспитомцу» — кошка Молния из приюта «Зоорассвет».

Новым хозяевам Молнии приглянулись ее любознательность и активность — пушистая любимица быстро освоилась в новом доме и стала ластиться к приютившим ее людям.

Не менее благополучно сложилась судьба котенка Черныша из приюта «Искра». Малышу было порядка трех месяцев, когда он лишился крова, оказавшись один на один с беспощадными морозами. Черныш успел переболеть вирусом и перенести осложнение на глаза — в феврале котенка забрал мужчина, который ранее уже взял из приюта двух кошек.

Ранее трех осиротевших медвежат спасли в Свердловской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Стали известны подробности смерти Чака Норриса
17:04
Умер актер Чак Норрис
17:02
Прожили вместе больше 60 лет: история любви Басилашвили и Мшанской
16:50
Три аэропорта в России получат новые терминалы в 2026 году
16:36
Ячейку телефонных мошенников с тысячей сим-карт раскрыли в Москве
16:28
В Звенигороде прошли похороны утонувшей 13-летней девочки

Сейчас читают

Умер актер Чак Норрис
«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео