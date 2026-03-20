Более 800 животных из приютов Москвы нашли дом этой зимой

Более 800 питомцев из городских приютов Москвы нашли дом зимой 2025–2026 годов. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

За три месяца новым хозяевам передали 811 животных из приютов, в том числе 214 кошек и 597 собак.

Выбрать себе домашнего любимца москвичи могут благодаря сервису «Моспитомец», разработанному Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства столицы. Среди четвероногих, нашедших новую семью благодаря «Моспитомцу» — кошка Молния из приюта «Зоорассвет».

Новым хозяевам Молнии приглянулись ее любознательность и активность — пушистая любимица быстро освоилась в новом доме и стала ластиться к приютившим ее людям.

Не менее благополучно сложилась судьба котенка Черныша из приюта «Искра». Малышу было порядка трех месяцев, когда он лишился крова, оказавшись один на один с беспощадными морозами. Черныш успел переболеть вирусом и перенести осложнение на глаза — в феврале котенка забрал мужчина, который ранее уже взял из приюта двух кошек.

