Два белых медведя растерзали вышедшего к ним фотографа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Житель Канадского Арктического архипелага решил запечатлеть на камеру диких животных, но столкновение с ними закончилось трагедией.

Почему белый медведь считается самым опасным хищником

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Volker Hohlfeld

В Канаде белые медведи растерзали мужчину, который попытался их сфотографировать на территории Арктического архипелага. Как сообщает CityNews, погибшим оказался 34-летний смотритель радиолокационной станции противовоздушной обороны Кристофер Бест.

Инцидент произошел на удаленном объекте, расположенном на острове Бревурт. По данным источника, Бест увлекался фотографией и нередко делал снимки арктических хищников, которые затем публиковал в социальных сетях.

Родные мужчины не раз выражали беспокойство из-за его опасного хобби, однако он уверял, что всегда соблюдает дистанцию и снимает животных издалека. В августе 2024 года он вновь вышел на улицу, чтобы сфотографировать медведя, которого заметил неподалеку от станции.

Как выяснилось, Бест прошел мимо установленного предупреждающего знака и за углом столкнулся с другим медведем, которого не заметил. Хищник напал на мужчину, а вскоре к нему присоединился еще один зверь — тот самый, ради которого фотограф вышел с камерой.

По данным местных властей, после трагедии сотрудники станции усилили меры безопасности и установили дополнительные барьеры вокруг объекта.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

