США ввели санкции против ряда украинских компаний

Санкции против ряда компаний украинского оборонного сектора ввели США. Об этом стало известно из сообщения на сайте американского минфина.

Среди организаций, которые попали под ограничения, харьковская компания Imperativ Ukraina LLC и киевская Ekofera LLC. Предприятия заметили за поставкой комплектующих, требующихся в производстве иранских ракет Ababil и беспилотников Shahed.

В ведомстве отметили, что компании включены в перечень в соответствии с Указом 13382. Причиной названо предоставление финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или такая попытка, а также товаров и услуг в поддержку HESA, которая производит боевые беспилотники (БПЛА).

Как отмечали в минфине Соединенных Штатов, Иран пользовался услугами компаний для закупки на Украине аэрокосмических материалов, в числе которых двигатели, компоненты генераторов, а также авиагоризонты и магнитометры. Их поставляли через специальные каналы в Тегеран.

Украинские компании, считают в ведомстве, являются частью транснациональной сети закупок техники для ракет и боевых дронов для Ирана. Как утверждают в минфине США, в нее также входили предприятия из ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии и Германии, которые тоже попали под санкции.

Ранее газета El Pais передавала, что иранско-израильский конфликт может сказаться на поставках вооружения на Украину. В издании добавляли, что Тель-Авив в этом вопросе более приоритетный союзник для Вашингтона.

