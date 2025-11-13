Свой подход к каждому: в Кремле обсудили дополнительную помощь ветеранам СВО

Победы наших героев должны продолжаться и на гражданке. Как их в этом поддержать — сегодня обсудили в Кремле. Президент одобрил сразу несколько инициатив, которые помогут ветеранам устроиться на работу, получить образование и дополнительные льготы. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок расскажет детали.

К президенту России Владимиру Путину Игорь Бабушкин пришел, в первую очередь, как глава комиссии Госсовета, и уже потом как губернатор. Поддержка ветеранов боевых действий и участников СВО, их семей заняла большую часть беседы.

«Мы 29 сентября провели расширенное заседание комиссии, на котором рассмотрели поступившие предложения. И, Владимир Владимирович, если позволите, хотел бы доложить о тех предложениях», — рассказал губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей Игорь Бабушкин.

«Расширенное. Это что такое? Кто принял участие?» — спросил президент.

«На этом заседании приняли участие губернаторы, представители правительства, администрации президента, эксперты общественной организации», — ответил губернатор.

Масштабное обсуждение актуальных вопросов. Речь о дополнительной координации. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, открывая заседание, заметил, что нерешенных вопросов хватает — как системных, так и локальных. И их надо оперативно решать.

У каждого свои проблемы, к каждому нужен свой подход. Так, бойцы с тяжелыми ранениями могут освоить сотни новых невоенных профессий. Стать оператором дрона или сотрудником службы помощи другим ветеранам СВО.

Но хорошему сварщику без нижних конечностей медкомиссия варить не позволит — хоть у него 5-й разряд, хоть даже 6-й. Игорь Бабушкин попросил президента пересмотреть эти критерии. И расширить возможности для поступления бойцов СВО и членов их семей в вузы.

«Вузы, также полагаю, что должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, и в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с Министерством образования и науки», — сказал Игорь Бабушкин.

«Просто нужно понять, как это будет финансироваться? Чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать», — отметил глава государства.

Для того и работает Госсовет и комиссия по вопросам поддержки ветеранов. В нашей стране это сейчас один из самых важных вопросов. И самых сложных — по количеству задач, которые умножаются с каждым днем. Помощь нужна и семьям ветеранов СВО. И бойцам с тяжелыми ранениями. И они теперь не мешают заниматься серьезным командным спортом.

Бойцы СВО привыкли выполнять задачу до конца. Теперь на тренировках.

«Пятерка против пятерки играет. Они бьются на льду, разлетаются там санки, клюшки, сами там друг друга лупят в борт, применяют силовые приемы. Никто никого не жалеет», — поделился генеральный директор АНО «Центр помощи военнослужащим «Общее дело» Сергей Буравцев.

В регионах и в столице налажена система реабилитации и протезирования. Вот в центре инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех» свое производство.

«Армирующий материал подбирают индивидуально — в зависимости от веса, активности человека: стеклопластик или карбон. А еще ветераны СВО часто просят нанести на протез свой рисунок. Такой, как здесь — со штурмовиками. Еще популярны волки и львы», — рассказал корреспондент Виктор Синеок.

Протезов давно перестали стесняться. С ними можно полноценно жить — научат. Путин поддержал предложение Бабушкина создать условия для адаптивного спорта. И просьбу восстановить справедливость: льготы для семей погибших не на боевом задании. И тем, кто был ранен в 2014-м.

«В некоторых случаях они инвалидность не оформляли, а в некоторых случаях она оформлена как бытовая. Это влияет и на статус, и на льготы, и мы предложили соответствующий механизм, который мог бы решить эту проблему», — рассказал Игорь Бабушкин.

«Давно пора, надо бы решить уже, не первый раз обсуждаем», — отметил Владимир Путин.

«Совершенно верно, очень актуальный вопрос», — добавил губернатор Астраханской области.

В конце разговора Игорь Бабушкин передал президенту подарок от 177-го полка морской пехоты и Каспийской флотилии.

«Высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск, потом героизм показали в освобождении Курской области по направлению на Сумы и сегодня выполняют боевую задачу на покровском направлении. Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, в закрытом формате», — сказал Игорь Бабушкин.

«Хорошо. Передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют, поэтому спасибо им передайте», — ответил Владимир Путин.

Позже стало известно: за кадром президенту вручили флаг полка, который побывал в боях.

