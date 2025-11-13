Токаев направил Путину письмо благодарности по итогам своего госвизита

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Особое внимание президент Казахстана обратил на обстановку при дипломатическом общении с российским лидером.

О чем Токаев написал Путину после итогов госвизита в РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил письмо благодарности российскому лидеру Владимиру Путину после своего госвизита в РФ, где изложил впечатление по итогам встречи. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Токаева в Telegram-канале.

Особое внимание глава государства обратил на обстановку при дипломатическом общении.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», — отмечено из публикации.

Помимо этого, Токаев указал на особую значимость Декларации о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, данный документ поможет улучшить сотрудничество государств в различных областях деятельности.

Токаев прибыл в Москву 11 ноября с госвизитом. На встрече с Путиным 12 ноября он охарактеризовал масштаб сотрудничества двух государств как уникальный. При этом президент Казахстана добавил, что у стран прослеживаются значительные успехи в торгово-экономическом взаимодействии. Он подчеркнул, что видны перспективы сотрудничества в атомной сфере.

Также президенты России и Казахстана подписали Декларацию о переходе отношений двух государств на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания документов прошла после переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли переговоры президентов России и Казахстана.

