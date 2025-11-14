В Греции сотрудница завода застряла в хлебопекарном оборудовании и умерла

|
Дарья Орлова
Трагедия произошла во время ночной смены.

Рабочая завода застряла в оборудовании и умерла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В греческом городе Лариса на территории пекарного предприятия погибла 49-летняя сотрудница, которая во время работы застряла в хлебопекарном оборудовании. Об этом сообщает Ekathimerini.

В материале агентства подчеркивается, что происшествие в местной пекарне Дамаси произошло ранним утром, когда женщина заканчивала ночную смену. В публикации указано, что произошел «несчастный случай со смертельным исходом на рабочем месте».

Коллеги погибшей попытались помочь и оперативно среагировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась еще до того, как на место прибыли спасательные службы.

По данным греческих правоохранителей, сейчас ведется проверка всех обстоятельств, которые привели к смертельному инциденту. Одна из предварительных версий заключается в возможном нарушении техники безопасности при работе с оборудованием.

Ранее в США при странных и пока неясных обстоятельствах погиб сотрудник Почтовой службы США. Как сообщает People, 36-летнего Николаса Джона Акера обнаружили мертвым внутри одного из почтовых отделений после того, как он так и не вернулся со смены.

Его отсутствие первым заметила невеста Стефани Ящ, которая забила тревогу, когда мужчина не пришел домой в привычное время. Она сообщила о пропаже, и на место прибыли пожарные. Спасатели нашли тело Акера в механизме сортировочной линии — оно оказалось зажатым в конвейерной ленте.

По предварительной информации, работник мог находиться в этом положении около восьми часов, прежде чем его обнаружили. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

