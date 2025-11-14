«Очень высокая планка»: психолог назвала ключевые причины выгорания у матерей

Психолог Панфилова: идеал у родителей во всех сферах жизни невозможен

Состоятельные и популярные женщины, имеющие все возможности для идеального материнства, могут сталкиваться с синдром выгорания. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, ключевыми факторами становятся высокие социальные ожидания и попытки совместить карьеру с ролью «идеальной мамы». Эксперт отметила, что у женщин с ограниченными ресурсами, финансовыми или временными, выгорание возникает реже, поскольку они фокусируются на бытовых делах и не стремятся к совершенству.

«Когда мама зажата в очень жесткие обстоятельства, она выбирает из того, что может сделать, и живет с этим. А вот женщины, у которых много возможностей, — финансы, няни, помощницы по хозяйству, — попадают в ловушку идеала», — объяснила Панфилова.

По мнению специалиста, социум предъявляет к таким женщинам завышенные требования, поскольку в глазах других людей должны хорошо выглядеть, быть активными в профессиональной сфере, популярными, и при этом оставаться идеальными матерями.

«Поклонникам, начальникам или подчиненным абсолютно неинтересно, какие чувства испытывает эта женщина, когда ей хочется отменить работу или съемку, чтобы побыть с детьми», — подчеркнула психолог.

Такое отношение окружающих людей создает нагрузку. Так, женщина мечется между желанием сохранить прежний темп жизни и стремлением быть идеальной мамой, однако в сутках всего 24 часа, и разорваться невозможно. Панфилова посоветовала таким мамам не пытаться успеть все.

«Если женщина сама с собой не договорится, ей будет очень тяжело. Надо принять реальность такой, какая она есть», — порекомендовала собеседница.

Она отметила, что важно делегировать задачи, сосредоточиться на качественном контакте с ребенком. В этом случае подойдет чтение сказок на ночь или игры с малышом. Но стремиться к идеалу не нужно.

«Если женщина попытается все сделать хорошо, ничего хорошо не получится. Дети чувствуют, когда родитель старается, но не делает это от сердца», — предупредила эксперт.

При этом Наталья заметила, что дети ценят искренность, а не сверхусердие. В качестве примера психолог привела аналогию с пещерными предками, которые тоже не могли все время посвящать детям из-за необходимости охотиться или заниматься другими делами.

«В нашем мире успеть невозможно», — подытожила Панфилова.

Материнское выгорание — состояние эмоционального истощения, которое может проявляться в усталости, раздражительности и чувстве вины. Оно затрагивает не только матерей, но и отцов, хотя чаще обсуждается в контексте женщин. Для профилактики рекомендуется находить баланс между работой и семьей, а также обращаться за своевременной психологической поддержкой.

