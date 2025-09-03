«Казнить нельзя помиловать»: какие ошибки совершают родители школьников

Психолог Федькаева: большая нагрузка вызывает эмоциональное выгорание у школьников

В начале учебного года родители в стремлении сделать для ребенка «как лучше» часто совершают серьезные ошибки. Как сообщила детский психолог сети билингвальных детских садов и школ Discovery Наталья Федькаева в беседе с Lenta.ru, первые месяцы осени направлены на адаптацию, выстраивание социальных связей и закреплению новых привычек у школьников.

«Если в этот момент на ребенка обрушить слишком плотный график кружков и секций, риск эмоционального выгорания и хронической усталости возрастает многократно», — заявила эксперт.

По словам Федькаевой, зачастую родители не придают значения усталости или жалобам на боли и потерю интереса к занятиям у детей, что является одной из самых распространенных ошибок. В этот период важно скорректировать нагрузку и при необходимости обратиться к специалисту.

Кроме того, сравнение ребенка с другими детьми может подорвать его уверенность в себе и снизить желание учиться. Также не следует за него выполнять все школьные задания. В противном случае у ребенка появятся большие пробелы в знаниях, и в школе он окажется без помощи взрослого.

«Лучше проявить интерес к тому, чему он научился за день, вместе составить распорядок и позволить собирать портфель самостоятельно», — посоветовала психолог.

Неправильная система поощрений — еще одна распространенная ошибка родителей. Как отметила эксперт, если за каждое успешно выполненное задание ребенок будет вознаграждаться подарком или сладостями, то учеба постепенно станет восприниматься как источник материальной выгоды.

Психолог подчеркнула, что со школьником лучше всего работает искренняя похвала за старания, поощрение даже маленьких достижений и вознаграждение во время значимых событий, например, окончание учебного года.

