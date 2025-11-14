«Избежит тюремного срока»: Мария Погребняк о беременности Лерчек

Погребняк считает, что беременность Лерчек поможет ей избежать тюремного срока

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк отреагировала на ситуацию в связи с внезапной беременностью блогера Валерии Чекалиной, более известной в публичном пространстве как Лерчек. В беседе с Super.ru Погребняк заявила, что это может повлиять на исход уголовного дела.

«Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у нее будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока», — высказалась Погребняк.

В начале октября Московский городской суд продлил домашний арест Чекалиной до 26 ноября. Блогер и ее бывший муж обвиняются в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконном выводе средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Уголовное дело против экс-супругов возбудили в октябре 2024 года. Также в деле фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Уточняется, что Лерчек признала свою вину в ходе допроса. Однако на суде от своих слов она отказалась. На текущее время ее имущество арестовано, а деньги на счетах заблокированы. На данный момент Лерчек должна налоговой 168 миллионов рублей.

Валерия Чекалина вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. Спустя четыре года на свет появились двойняшки Богдан и Алиса. В 2022-м у пары родился третий ребенок — сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер Лерчек ждет четвертого ребенка.

