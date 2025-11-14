Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
Знаменитость находится под домашним арестом с конца 2024 года.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РИА Новости: блогер Лерчек беременна в четвертый раз
Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находящаяся под домашним арестом с конца 2024 года, беременна в четвертый раз. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник, знакомый с семьей.
В начале октября московский городской суд продлил домашний арест Чекалиной до 26 ноября. Блогера вместе с ее бывшим мужем обвиняют в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконном выводе средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Уголовное дело против экс-супругов возбудили в октябре 2024 года. Кроме того, в деле фигурирует и их бизнес-партнер Роман Вишняк.
Уточняется, что Чекалина признала свою вину в ходе допроса. Однако на суде от своих слов она отказалась. Сейчас ее имущество арестовано, а деньги на счетах заблокированы. На данный момент Лерчек должна налоговой 168 миллионов рублей.
В то же время новая беременность блогера может повлиять на приговор суда, так как это относится к смягчающим обстоятельствам.
Валерия Чекалина вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. Спустя четыре года на свет появились двойняшки Богдан и Алиса. В 2022-м у пары родился третий ребенок — сын Лев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября блогеру Валерии Чекалиной.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 нояб
- Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу
- 22 окт
- Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
- 2 окт
- «Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола
- 2 окт
- «Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
- 2 окт
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
- 23 сент
- Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
- 13 сент
- «Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
- 8 сент
- Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения
- 7 сент
- Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
- 21 авг
- Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
93%
Нашли ошибку?