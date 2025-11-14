Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 41 0

Знаменитость находится под домашним арестом с конца 2024 года.

Правда ли что блогер Лерчек беременная в четвертый раз

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

РИА Новости: блогер Лерчек беременна в четвертый раз

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находящаяся под домашним арестом с конца 2024 года, беременна в четвертый раз. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник, знакомый с семьей.

В начале октября московский городской суд продлил домашний арест Чекалиной до 26 ноября. Блогера вместе с ее бывшим мужем обвиняют в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконном выводе средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Уголовное дело против экс-супругов возбудили в октябре 2024 года. Кроме того, в деле фигурирует и их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Уточняется, что Чекалина признала свою вину в ходе допроса. Однако на суде от своих слов она отказалась. Сейчас ее имущество арестовано, а деньги на счетах заблокированы. На данный момент Лерчек должна налоговой 168 миллионов рублей.

В то же время новая беременность блогера может повлиять на приговор суда, так как это относится к смягчающим обстоятельствам.

Валерия Чекалина вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. Спустя четыре года на свет появились двойняшки Богдан и Алиса. В 2022-м у пары родился третий ребенок — сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московский городской суд продлил домашний арест до 26 ноября блогеру Валерии Чекалиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
7 нояб
Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу
22 окт
Стилиста блогера Лерчек заключили под стражу
2 окт
«Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола
2 окт
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
2 окт
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
23 сент
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
13 сент
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
8 сент
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения
7 сент
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
21 авг
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Защита потерпевших по делу о «Крокусе» попросила повторно провести экспертизы
7:58
Неожиданное пополнение: блогер Лерчек ждет четвертого ребенка
7:47
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Троекуровском кладбище в Москве
7:30
РСЗО «Торнадо» смела целый укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:19
В Красногорске задержан подозреваемый по делу об обрушении «Снежкома»
7:03
«Взлетаю на этих словах»: Баста об уникальности мюзикла «Любовь без памяти»

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году