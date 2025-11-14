Verywell Health: сон обнаженным может улучшить состояние здоровья

Многие предпочитают надевать пижаму перед сном, но новые исследования и мнения экспертов свидетельствуют, что сон в обнаженном виде может принести заметную пользу здоровью. Об этом сообщает Verywell Health.

По словам специалистов, когда тело готовится ко сну, его внутренняя температура естественно снижается — оптимальной считается температура спальни около 20 °C. Меньшее количество одежды перед сном может помочь телу быстрее охладиться, что способствует лучшему засыпанию и глубокому сну. Это, в свою очередь, влияет на качество сна, состояние кожи и даже здоровье репродуктивной системы.

Исследования показывают, что сон в обнаженном виде может улучшить заживление кожи — те, кто лучше высыпается, быстрее восстанавливаются. Для женщин снижается риск вагинальных дрожжевых инфекций, поскольку без тесной одежды обеспечивается лучшая вентиляция области промежности.

Для мужчин сон без нижнего белья или с меньшим количеством одежды помогает снизить температуру мошонки, что благотворно влияет на качество сперматозоидов. Также есть данные, что сон голышом может способствовать снижению веса — при более низкой температуре тела активируется бурый жир, сжигающий калории.

Дополнительно, физический контакт «кожа к коже» между партнерами во время сна может повысить уровень окситоцина — гормона, связанного с доверием и спокойствием, что улучшает эмоциональное состояние и снижает тревожность.

Эксперты подчеркивают, что комфорт и чувство безопасности остаются ключевыми. Если спать полностью без одежды неудобно или вызывает отторжение, стоит попробовать вариант с минимальной одеждой — например, одна рубашка оверсайз. Главное — ориентироваться на собственные ощущения и предпочтения.

