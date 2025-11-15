«Это правильно»: Катя Лель о череде разводов и расставаний в 2025 году

Катя Лель: 2025 год является очень непростым и трансформационным

Этот год является очень непростым и трансформационным, из-за чего много пар разводятся. Об этом рассказала певица Катя Лель на Звездном бранче корреспонденту 5-tv.ru.

«Я считаю, что это правильно, потому что токсичность, живущая в человеке, может веками находиться внутри нас. Но, когда человек начинает прозревать и поднимать свой уровень сознания, он начинает четко видеть, что происходит в его жизни, какие люди его окружают», — говорит певица.

Лель отметила, что человек в итоге всегда делает выбор. Если он выбирает свою душу, то он выбирает себя.

