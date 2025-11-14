Захарова: Россия не располагает данными о гражданах ЮАР на СВО

У России нет информации о гражданах Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые якобы оказались в зоне проведения СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Могу сказать, что российская сторона не располагает сведениями об упомянутых гражданах ЮАР, которые якобы были направлены в Россию и далее, как там было сказано, для подготовки в качестве телохранителей, после чего оказались в зоне СВО. Нет у нас таких данных», — заявила дипломат.

Захарова заверила, что при поступлении подобного обращения оно будет рассмотрено в установленном порядке в духе стратегического партнерства между РФ и ЮАР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР. Вместо главы государства на мероприятии Китай представит премьер Госсовета Ли Цян. Главы трех крупнейших стран-участниц объединения еще ни разу не отказывались от посещения саммита с момента создания «Большой двадцатки».

