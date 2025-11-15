В МИД прокомментировали риск денонсации Молдавией соглашения с РФ о культцентрах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Кишинев заявляет, что Москва якобы использует такие организации для продвижения «искаженных нарративов» на территории европейской страны.

Как МИД РФ ответил на денонсацию Молдавией соглашения с РФ 

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: шаги Молдавии по денонсации договора о культцентрах вызывают сожаление

Вероятная денонсация Молдавией соглашения с РФ о культурных центрах вызывает сожаление. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

«Очередной шаг молдавской стороны в направлении денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о создании и функционировании культурных центров, на основании которого в Кишиневе работает Российский центр науки и культуры, не может вызывать ничего, кроме сожаления», — сказано в заявлении.

Как отметила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства, авторы инициативы по денонсации недовольны отсутствием молдавского культурного центра в Москве. При этом, по их мнению, РФ использует такие организации на территории европейской страны, чтобы продвигать «искаженные нарративы». По словам Захаровой, эти обвинения несправедливы.

Представитель МИД РФ подчеркнула: инициатива Молдавии направлена исключительно на закрытие Русского дома и зачистку страны от любого российского гуманитарного присутствия. А так называемый евроинтеграционный проект — только предлог. Кишинев при этом действует вопреки интересам своего народа, уничтожая все, что «хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией».

Проект денонсации соглашения, согласно которому в Молдавии работает Русский дом, был одобрен парламентом в первом чтении 13 ноября. Его поддержали 60 депутатов правящей Партии действия и солидарности и часть представителей партии «Демократия дома». Законопроект представил министр культуры республики Кристиан Жардан. По мнению Захаровой, ситуация не поддается логическому обоснованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия намерена завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
Американские чиновники хотят убедить Трампа отказаться от ядерных испытаний
3:32
Федор Конюхов отправится в первую в мире одиночную антарктическую экспедицию
2:51
Люся Чеботина посмеялась над слухами о «пенсионном» романе ради карьеры
2:38
В МИД прокомментировали риск денонсации Молдавией соглашения с РФ о культцентрах
2:20
«Обнаружена авиабомба»: в Нюрнберге эвакуировали около 21 тысячи человек
2:01
Трамп может потребовать от Лондона выдать Зеленского в случае побега

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году