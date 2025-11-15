Федор Конюхов отправится в первую в мире одиночную антарктическую экспедицию

Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов отправился в новую экспедицию — он проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Маршрут стартует из аргентинского Ушуайя, все соответствующие таможенные и миграционные формальности пройдены. Планируется развертывание первой в истории одиночной антарктической станции на острове Смоленск (Livingston) в архипелаге Южные Шетландские острова.

Прежде Федор Конюхов рассказывал, что одиночная станция на острове Смоленск откроется как сезонная, но в будущем может стать круглогодичной. Проработка экспедиции с получением всех необходимых согласований и разрешений продлилась не один год.

До середины марта путешественник в сотрудничестве с Институтом океанологии Российской академии наук (РАН) и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ), будет исследовать проблему микропластика — загрязнение материка и его прибрежных вод, а также загрязнение воздуха.

Остров Смоленск не дрейфует, шторма и ураганы ему нестрашны, на территории нет полярных медведей, что гарантирует Конюхову относительную безопасность. Станция будет состоять из нескольких палаток — для сна, мастерской и часовни. Помимо научной работы путешественник планирует писать книгу и картины, с собой он привезет более 20 холстов. Продукты ему будут завозить раз в десять дней.

После четырехмесячной экспедиции Федор Конюхов намерен немного передохнуть и вернуться на остров — теперь уже на девять месяцев в период полярной ночи.

