В Москве определили лучшую команду студентов «Лиги универов»

В Москве прошел гранд-финал спортивно-интеллектуального студенческого соревнования «Лига универов». Мероприятие состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер, победителем стала команда «Связист» из Московского технического университета связи и информатики.

В течение года студенты вузов соревновались в спортивных, творческих и интеллектуальных состязаниях. Они приняли участие в отборочных этапах «Зачетная гонка», «Космическая гонка» и «Московская гонка». Гранд-финал получил название «Формула победы».

«В современном мире ценность молодого специалиста на рынке труда определяют не только его дипломные оценки, но и гибкие практические навыки: лидерство, работа в команде, стрессоустойчивость и креативность. “Лига универов” — это уникальная площадка для развития таких качеств. У студентов города есть возможность испытать себя в сложных ситуациях и выйти из них победителями, а также получить бесценный опыт», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Победителя определили по итогам трех этапов соревнования — интеллектуального, тематического и спортивного.

Интеллектуальный этап был организован в формате известной телевикторины. Игровое поле состояло из параллельных дорожек, ведущих к кубку. За каждый правильный ответ на вопрос команда продвигалась вперед, в случае неверного ответа выбывал один из ее участников.

В рамках тематического этапа состоялся киберспортивный турнир. Футбол, теннис, гонки, музыкальный и танцевальный батлы прошли для участников в виртуальной реальности.

Самой зрелищной частью гранд-финала стал заключительный этап — командный забег по спортивной полосе препятствий. Участники прошли девять испытаний, таких как бревна, уголки, сетчатый скалодром, подвесные мешки, горизонтальная переправа, балансир, большие гонки, подвесные мячи и диски.