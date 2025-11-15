«Для кого-то известная, для кого-то — нет»: Зара о популярности в музыке

Певица не считает себя звездой и просто любит свою работу.

Заслуженная артистка России Зара (полное имя — Зарифа Пашаевна Мгоян) не считает себя знаменитостью и серьезно относится к своей работе. Об этом она заявила 5-tv.ru на вручении премии журнала ОК!.

«Я работаю певицей. Да, это публичная профессия. Для кого-то я известная, для кого-то — вообще не известная. Это моя работа, она меня кормит», — рассказала артистка.

По словам Зары, она получает искреннее удовольствие от своей музыкальной деятельности. Хотя иногда работа ее «доводит», но в конечном счете именно музыка делает ее счастливой.

Зара и раньше давала понять, что ценит скромность и отсутствие привычки кичиться славой. Вспоминая отношения Народной артистки СССР, Героя труда РФ, композитора Александры Пахмутовой и ее ныне покойного супруга, поэта Николая Добронравова, певица рассказывала 5-tv.ru, как предлагала им с мужем купить места бизнес-класса в поездах, однако уважаемая чета всегда отказывалась. Зара отмечала, что они всегда и во всем были скромны.

