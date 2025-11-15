Politico сообщила о попытках Киева успокоить Запад после коррупционного скандала

Украинские чиновники на высоких должностях стараются предотвратить панику у западных партнеров из-за произошедшего коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом стало известно из сообщения газеты Politico.

В издании отметили, что после стремительного ухудшения ситуации власти Украины анонсировали ряд громких отставок в правительстве и провели кадровые перестановки в государственных энергетических компаниях. Такими действиями Киев пробует показать союзникам, что еще в состоянии оперативно наводить порядок в руководящих структурах.

«Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не будем терпеть коррупцию и будем быстро реагировать на любые ее факты», — заявила в беседе с изданием премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

До этого, 14 ноября, выяснилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о риске поражения Украины в конфликте с Россией на фоне коррупции. Он уверен, что коррупция снизит доверие партнеров Запада и станет помехой к сохранению международной поддержки Киева.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября раскрыло схему по отмыванию денежных средств в энергетической сфере государства, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По делу о коррупции в данной отрасли обвинения были предъявлены семи лицам, среди которых бизнесмен Миндич. Последнего называют руководителем преступной схемы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тимур Миндич покинул Украину на такси премиум-класса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.