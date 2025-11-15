Зеленский заявил об обновлении руководства энергетики Украины

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Параллельно будет проведена проверка финансовой деятельности компаний.

Зеленский обновит руководство энергетики Украины

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах обновления управленческих составов и наблюдательных советов основных государственных энергетических предприятий. В своем Telegram-канале он назвал эти меры «перезагрузкой» и сообщил о проведении параллельной проверки финансовой деятельности компаний.

«Вместе с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями», — заявил Зеленский.

В частности, в «Энергоатоме», где были выявлены коррупционные нарушения, планируется формирование нового наблюдательного совета и смена руководства в течение недели. Аналогичные процедуры коснутся «Укргидроэнерго» — новый руководитель будет выбран через конкурс, а состав наблюдательного совета обновлен.

В «Операторе ГТС Украины» обновят наблюдательный совет, генерального директора назначат на конкурсной основе, а в «Нафтогазе» сформируют новый состав совета, который приступит к работе в январе 2026 года. Обновления планируются и в других ключевых энергетических компаниях страны.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило схему отмывания около 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. По делу предъявлены обвинения семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, которого называют организатором коррупционной схемы.

Зеленский 12 ноября потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны намерен ввести санкции против двух участников расследования НАБУ по «Энергоатому», имена которых пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Миндич покинул Украину на такси премиум-класса.

