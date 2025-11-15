Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили положение дел на Ближнем Востоке. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

В официальном сообщении отметили, что стороны подробно обменялись мнениями о ситуации в регионе. Особое внимание было уделено событиям в секторе Газа, включая ход выполнения договоренностей о прекращении огня и осуществлении обмена удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры затронули вопросы, связанные с иранской ядерной программой, и рассмотрели ситуацию в Сирии, уделив внимание необходимости стабилизации обстановки.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня.

Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что после подписания мирного соглашения Израиль убил порядка 260 палестинцев на территориях, находящихся под контролем ЦАХАЛ.

В октябре 2025 года на саммите в Египте Тель-Авив и ХАМАС подписали мирный договор, в рамках которого стороны также провели обмен заложниками. Значительную роль в достижении этих договоренностей сыграл президент США Дональд Трамп, назвавший соглашение «новым началом». Однако достигнутая тогда пауза оказалась недолгой.

