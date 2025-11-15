В Запорожской области число абонентов без электричества возросло до 66 тысяч

Боевики ВСУ продолжают обстрелы критической инфраструктуры региона.

В Запорожской области у 66 тысяч абонентов нет электричества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Балицкий: В Запорожской области у 66 тысяч абонентов нет электричества из-за ВСУ

Из-за атак со стороны формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) количество оставшихся без электричества абонентов Запорожской области возросло с 33 до 66 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения», — написал он.

Как заявил Балицкий, украинские боевики продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры области. Губернатор отметил, что энергетики делают все возможное, работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения, но ситуация осложняется опасностью повторных обстрелов.

Прежде глава региона рассказывал, что ВСУ оставили без электроснабжения около 44 тысяч жителей. Кроме того, перебои происходят в Днепропрудном и ближайших населенных пунктах. Согласно последней публикации в канале Балицкого, часть потребителей удалось снова подключить.

«Остаются частично обесточенными город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов. В целом без электроснабжения остаются 38 522 абонента. Работы по подключению потребителей продолжаются и будут вестись в круглосуточном режиме», — заключил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области и продвижении российской армии вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении.

