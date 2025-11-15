ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Армия России сорвали две контратаки украинских подразделений из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения в Купянске, добавили в ведомстве.

ВС РФ в Димитрове ведут наступательные действия в микрорайоне Восточный, в южной части и вплотную подошли к микрорайону Западный.

Штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР. В Минобороны России также добавили, что ВС РФ поразили военный аэродром, объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского ВПК.

ВСУ за минувшие сутки потеряли от действий российских подразделений порядка 1 505 боевиков.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

