ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Группировка войск «Восток» закрепилась в населенном пункте площадью более шести квадратных километров.

Как российские военные продвинулись на гуляйпольском пути

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Военные ВС РФ во время освобождения населенного пункта Яблоково в Запорожской области смогли продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуляйпольском направлении. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что у подразделений группировок войск «Восток» в силу скоординированных действий получилось провести наступление и закрепиться в еще одном населенном пункте, площадь которого свыше шести квадратных километров. Таким образом, военнослужащие продвинулись вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, зачищая при этом междуречье.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области. Штурмовые группы РФ продолжили развитие успешного наступления на смежных участках фронта. Они нанесли точечные удары по позициям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, а также атаковали подразделения территориальной вражеской обороны. Бои прошли в районах Терноватого, Гуляйполя и Затишья в Запорожской области, в районе Покровского Днепропетровской области.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
