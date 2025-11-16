Министр Аддад: во Франции обсуждают использование активов РФ для закупок оружия

Во Франции хотят использовать замороженные активы РФ для закупки европейского вооружения. Об этом телеканалу LCI сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Республики Бенжамен Аддад.

По словам дипломата, такое использование российских денег будет возможным, если ЕС удастся «достичь компромисса». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных активов противоречит нормам международного права. Французская газета Le Monde цитировала главу Euroclear Валери Урбен, заявившую, что компания располагает 193 миллиардами евро конфискованных средств РФ.

По словам Аддада, сейчас в Евросоюзе нет консенсуса по этому вопросу. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что переданные Украине в рамках программы ERA финансы исчерпаны. Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем пожаловался в интервью Politico, что Незалежная «не выживет», если не получит от ЕС российские активы.

