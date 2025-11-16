«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 000 0

Артистам пришлось долго репетировать движения ради сохранения задуманного сюжета.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Орейро не умела танцевать и наступала на ноги Филипенко на репетиции

Во время репетиций сцены с танцем для фильма «Письмо Деду Морозу» не обошлось без сложностей, однако благодаря слаженной работе на съемочной площадке их быстро получилось преодолеть. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса и певица Наталья Орейро на презентации новогодней комедии.

По ее словам, до подготовки к киноленте она не умела танцевать, однако ее партнер по кинопроцессу, актер Антон Филипенко отлично с этим справлялся. Также коллегам помогли множественные прогоны, и приложенные усилия артистов успешно отразились на итоговом варианте.

«Спросите у Антона. Очень много тренировались. Он уже знал немного, умел танцевать. Я вообще не умела. И мы очень много репетировали в Карелии, в Санкт-Петербурге, в Москве», — сказала знаменитость.

Помимо этого, Орейро поделилась тем, что периодически наступала на ноги Филипенко. За это звезда извинилась.

«И прошу прощения, Антон, что я тебе на ноги наступала. Сначала мне было очень сложно, но, кажется, что в итоге мы начали доверять друг другу. Мне кажется, что, когда мы снимали, все получилось отлично и очень естественно», — пояснила она.

При этом сам Филипенко отметил, что дискомфорта от действий Наталии не ощутил, а напротив, наслаждался ситуацией.

«Это была приятная боль, когда ты мне на ноги наступала», — добавил с улыбкой он.

По сюжету фильма герой пытался задобрить звезду с помощью танца, и его пришлось долго репетировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Орейро рассказала о своих радостях жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
В НАТО обеспокоены из-за российских ракет «Буревестник»
19:44
В Музее Победы состоялась ежегодная акция «Поздравь Деда Мороза»
19:32
«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
19:15
«Привет, Аристарх»: артисты и зрители цирка поздоровались с вежливым малышом
18:58
«Огромный человек в доме»: Ида Галич показала подросшую дочь подписчикам
18:45
Орбан назвал смехотворными заявления о нападении России на Евросоюз

Сейчас читают

«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках
«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году