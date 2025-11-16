«Была приятная боль»: Наталия Орейро отдавила Филипенко ноги на съемках

Орейро не умела танцевать и наступала на ноги Филипенко на репетиции

Во время репетиций сцены с танцем для фильма «Письмо Деду Морозу» не обошлось без сложностей, однако благодаря слаженной работе на съемочной площадке их быстро получилось преодолеть. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса и певица Наталья Орейро на презентации новогодней комедии.

По ее словам, до подготовки к киноленте она не умела танцевать, однако ее партнер по кинопроцессу, актер Антон Филипенко отлично с этим справлялся. Также коллегам помогли множественные прогоны, и приложенные усилия артистов успешно отразились на итоговом варианте.

«Спросите у Антона. Очень много тренировались. Он уже знал немного, умел танцевать. Я вообще не умела. И мы очень много репетировали в Карелии, в Санкт-Петербурге, в Москве», — сказала знаменитость.

Помимо этого, Орейро поделилась тем, что периодически наступала на ноги Филипенко. За это звезда извинилась.

«И прошу прощения, Антон, что я тебе на ноги наступала. Сначала мне было очень сложно, но, кажется, что в итоге мы начали доверять друг другу. Мне кажется, что, когда мы снимали, все получилось отлично и очень естественно», — пояснила она.

При этом сам Филипенко отметил, что дискомфорта от действий Наталии не ощутил, а напротив, наслаждался ситуацией.

«Это была приятная боль, когда ты мне на ноги наступала», — добавил с улыбкой он.

По сюжету фильма герой пытался задобрить звезду с помощью танца, и его пришлось долго репетировать.

