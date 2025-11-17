Лидер «АукцЫона» Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Музыкант поддержал двухлетнего петербуржца, чья история растрогала всю страну.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху из Санкт-Петербурга. Видео публикует 5-tv.ru

Флешмоб в поддержку маленького Аристарха из Петербурга добрался до легенд российской музыки. Гаркуша лично передал привет мальчику, чья история тронула миллионы сердец.

«Я вам желаю счастья, вы большой молодец. Растите-растите-растите-растите и здоровайтесь всегда», — обратился артист к малышу.

История Аристарха, который расстроился, когда соседка не ответила на его приветствие, превратилась в глобальное движение доброты. К флешмобу присоединились не только тысячи россиян, но и мировые знаменитости, включая турецкого артиста Эмре Алтуга.

В тот же день масштабное приветствие прозвучало в Большом Московском цирке, где народные артисты Аскольд и Эдгард Запашные вместе с 3,5 тысячами зрителей хором крикнули:

«Привет, Аристарх!»

Ранее Бойцы ВС РФ из зоны СВО передали привет мальчику Аристарху.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
«Динамо» меняет тренерский штаб: Кудашов отправлен в отставку
13:15
Тело 11-летней девочки нашли в мусорном баке через год после ее смерти от голода
13:02
Мать обезглавленного в Балашихе ребенка была должницей по микрозаймам
12:55
Бывшую главу правительства Бангладеш приговорили к смертной казни
12:17
ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
12:13
Орбан назвал примитивными утверждения о «троянском коне» Путина

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году