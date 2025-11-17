«Особенно мучительно»: какая привычка мешает бодрому началу недели

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Сомнолог рассказала, что может привести к сбоям в биоритмах.

Какая привычка мешает бодрому началу недели

Фото: 5-tv.ru

Привычка отсыпаться по выходным мешает началу недели и ухудшает самочувствие

Попытки компенсировать недосып за счет долгого сна по выходным могут создать серьезные трудности при пробуждении в понедельник. Об этом врач-сомнолог София Черкасова рассказала Lenta.ru.

«Например, человек встает в пятницу в шесть утра, а в субботу — уже в полдень. Это вызывает такой же эффект, как при резком скачке через часовые пояса. При таком режиме к понедельнику внутренние часы уже съезжают и просыпаться рано утром становится особенно мучительно», — предупредила специалист.

По ее словам, разрыв между временем подъема в рабочие и выходные дни нередко достигает шести-семи часов. Такая разница нарушает устойчивые циклы сна и провоцирует своеобразный «социальный джетлаг», с которым организму сложно быстро справиться.

Черкасова отметила, что особенно выраженные последствия проявляются в начале недели, когда человек вынужден вернуться к раннему режиму, характерному для городов с интенсивным рабочим графиком.

Эксперт подчеркнула, что в понедельник люди чаще чувствуют сильную усталость и сонливость, а энергия восстанавливается медленнее. Это может ухудшить концентрацию, рабочую продуктивность и общее состояние уже с первых часов недели.

