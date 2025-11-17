ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские войска освободили населенные пункты Платоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства о действиях группировки войск «Восток».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
