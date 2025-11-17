ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 77 0

Наши войска уверенно продвигаются вперед в зоне проведения спецоперации.

Какие города освободили ВС РФ в ходе СВО 17 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ освободили населенные пункты Платоновка, Двуречанское и Гай

Российские войска освободили населенные пункты Платоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении ведомства о действиях группировки войск «Восток».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

