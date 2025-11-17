«Это не остановить»: Игорь Саруханов о будущем шансона

Игорь Саруханов: будущее шансона продолжается

Заслуженный артист России Игорь Саруханов считает, что будущее у шансона было, есть и будет. Об этом исполнитель хита «Скрипка-лиса» заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Конечно, оно продолжается, оно есть, оно вот сейчас… Оно будет, потому что это не остановить. Ну как можно остановить музыку? Выключить? Нет, это все равно, что звезды потушить», — ответил Саруханов, отвечая на вопрос о будущем шансона.

Игорь Саруханов — известный российский певец и композитор. Был участником таких вокально-инструментальных ансамблей, как «Синяя птица» и «Цветы». В 1983 году основал собственную группу — «Круг». Одни из самых популярных композиций артиста: «Скрипка-лиса», «Зеленые глаза», «Позади крутой поворот» и другие.

