«Это не остановить»: Игорь Саруханов о будущем шансона

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 97 0

По словам артиста, выключить музыку — это все равно что потушить звезды.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игорь Саруханов: будущее шансона продолжается

Заслуженный артист России Игорь Саруханов считает, что будущее у шансона было, есть и будет. Об этом исполнитель хита «Скрипка-лиса» заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Конечно, оно продолжается, оно есть, оно вот сейчас… Оно будет, потому что это не остановить. Ну как можно остановить музыку? Выключить? Нет, это все равно, что звезды потушить», — ответил Саруханов, отвечая на вопрос о будущем шансона.

Игорь Саруханов — известный российский певец и композитор. Был участником таких вокально-инструментальных ансамблей, как «Синяя птица» и «Цветы». В 1983 году основал собственную группу — «Круг». Одни из самых популярных композиций артиста: «Скрипка-лиса», «Зеленые глаза», «Позади крутой поворот» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Татьяна Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии
22:30
Дополнительный доход: сколько россиян нашли подработку в 2025 году
22:15
До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года
22:10
Лавров назвал визит главы МИД Индии в Москву своевременным
22:00
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
21:45
«Она сильно изменилась»: мужчина развелся с секс-куклой ради нового партнера*

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году