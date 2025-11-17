Mirror: Погребенный под лавиной снегоходчик ожил, когда семья с ним прощалась

Профессиональный снегоходчик, 27-летний Мэтт Потрац, оказался под лавиной в горах американского штата Айдахо и был признан фактически погибшим: врачи не фиксировали активности мозга, а близким предложили подумать об отключении аппаратов. Но в момент, когда родные готовились проститься, произошло то, что медики позже назвали необъяснимым. Об этом сообщает Mirror.

Катастрофа в горах

Мэтт тренировался в горах Айдахо, когда внезапно сорвалась лавина, сбила его со склона и полностью погребла его под собой. Сила удара о дерево сорвала с него шлем, а дыхательные пути тут же забились снегом.

Товарищи Мэтта сначала нашли его шлем, а затем — лишь пальцы, торчащие из снежной массы. Снег пришлось выкапывать вручную, очищая рот и нос, чтобы обеспечить хоть какой-то доступ воздуха.

Спасательная операция растянулась на пять часов: вертолет не мог приземлиться из-за погоды, и пострадавшего эвакуировали на санных носилках.

«У него не работает мозг»

Поступив в больницу, Мэтт пережил остановку сердца — его реанимировали по пути. Но обследование показало отсутствие мозговой активности. Семью позвали к постели, чтобы они могли попрощаться.

«Они сказали, что мозг уже не функционирует. Папа попросил еще один осмотр врача — он всегда говорил, что я бы не сдался так быстро», — вспоминает Мэтт.

Около полутора часов родные стояли у его койки, молясь и прикасаясь к нему, когда один из друзей внезапно предложил попробовать вызвать реакцию.

«Мэтт, если ты меня слышишь, открой глаза», — громко сказал он.

Глаза Мэтта не открылись, но веки едва заметно дрогнули. Врача срочно вернули к его постели.

Заново учился всему

Повреждения оказались чудовищными: перелом шеи, раздробленное бедро, сломанные ребра, коллапс легкого, множественные переломы лицевых костей и тяжелая ЧМТ с двусторонними гематомами.

Мэтт провел в больнице 88 дней, половину — в коме. Когда он очнулся, ему пришлось заново учиться читать, говорить, держать ручку, ходить.

Боль была настолько сильной, что однажды он был готов покончить с собой. Его остановила мысль о сыне — мальчик недавно потерял любимую собаку и едва пережил эту утрату.

«Как он вынесет смерть отца?» — подумал Мэтт.

Вторая жизнь после операции

Год спустя хирургам удалось провести редкую процедуру на позвоночнике, пережигающую нервные окончания и блокирующую фантомные боли. Это резко улучшило качество жизни.

Левая рука Мэтта осталась полностью парализована, но он вернулся к движению, речи и самостоятельности.

«Мне сказали, что я никогда больше не буду ходить — я хожу. Что не смогу нормально говорить — теперь это моя профессия. Что мне будет трудно мыслить — а я написал книгу. Я другой человек. И лучше, чем был раньше. Даже если бы мне вернули руку — я бы ничего не поменял. Это сделало меня тем, кем я стал. В моем характере появилось то, чего раньше не было — глубина, сочувствие, любовь к людям», — говорит Мэтт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.