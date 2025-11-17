«Только молчание»: Игорь Саруханов рассказал, как восстанавливает голос
Артист дал 30 концертов, и, конечно, это не могло не сказаться на его голосовом аппарате.
Певец Игорь Саруханов восстанавливает голос молчанием
Заслуженный артист России Игорь Саруханов между гастролями восстанавливает голос молчанием. Об этом исполнитель хита «Моя любовь по городу» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!» от «Радио Шансон».
Артист отказался спеть свою знаменитую песню «Скрипка-лиса» и пожаловался на проблемы с голосом. Саруханов дал без малого 30 концертов, и, конечно, это не могло не сказаться на его голосовом аппарате.
«Просто устал (голос — Прим. ред.). И только молчание, ребята, никаких средств нет. Просто надо замолчать пару дней, и все будет хорошо», — заявил Саруханов.
Игорь Саруханов — известный российский певец и композитор. Был участником таких вокально-инструментальных ансамблей, как «Синяя птица» и «Цветы». В 1983 году основал собственную группу — «Круг». Одни из самых популярных композиций артиста: «Скрипка-лиса», «Зеленые глаза», «Позади крутой поворот» и другие.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Саруханов рассуждал о будущем шансона.
