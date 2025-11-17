«Только молчание»: Игорь Саруханов рассказал, как восстанавливает голос

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 33 0

Артист дал 30 концертов, и, конечно, это не могло не сказаться на его голосовом аппарате.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Певец Игорь Саруханов восстанавливает голос молчанием

Заслуженный артист России Игорь Саруханов между гастролями восстанавливает голос молчанием. Об этом исполнитель хита «Моя любовь по городу» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!» от «Радио Шансон».

Артист отказался спеть свою знаменитую песню «Скрипка-лиса» и пожаловался на проблемы с голосом. Саруханов дал без малого 30 концертов, и, конечно, это не могло не сказаться на его голосовом аппарате.

«Просто устал (голос — Прим. ред.). И только молчание, ребята, никаких средств нет. Просто надо замолчать пару дней, и все будет хорошо», — заявил Саруханов.

Игорь Саруханов — известный российский певец и композитор. Был участником таких вокально-инструментальных ансамблей, как «Синяя птица» и «Цветы». В 1983 году основал собственную группу — «Круг». Одни из самых популярных композиций артиста: «Скрипка-лиса», «Зеленые глаза», «Позади крутой поворот» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Саруханов рассуждал о будущем шансона.

