Захарова: в ЕК накаркали судьбу Украины словами о размещении боевиков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Дипломат назвала такие высказывания опасными.

Как в ЕК накаркали судьбу Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс «накаркал» будущее Украины, когда говорил о размещении боевиков в странах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины», — сказала дипломат агентству ТАСС и добавила, что в таком случае Киеву они «больше не понадобятся».

Ранее, как отмечается в сообщениях, Кубилюс предлагал рассмотреть размещение украинских боевиков в соседних с Россией государствах ЕС.

Ранее Захарова заявляла, что Международный олимпийский комитет действует вразрез с ключевыми нормами олимпийского движения, руководствуясь антироссийскими подходами. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что структура продолжает искать формальные поводы для ограничения работы российских СМИ на Олимпийских играх, и подобные решения превратились в устойчивую практику. Захарова напомнила, что в 2024 году организаторы Игр в Париже отказали российским журналистам в аккредитации, сославшись на позицию властей Франции, тогда как МОК, по ее словам, выступил в роли пассивного исполнителя решений принимающей стороны.

В своем комментарии дипломат подчеркнула, что комитет, как она утверждает, «по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
17:49
С начала года кибермошенники выманили у детей 850 миллионов рублей
17:40
Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице
17:32
«Мои родители живы»: сын Усольцевых заявил, что его близкие выбрались из тайги
17:26
Захарова: в ЕК накаркали судьбу Украины словами о размещении боевиков
17:20
Жителя Подмосковья осудили за вандализм в столичном метро

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году