Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве отказалась признавать вину

Мать шестилетнего ребенка Елена Цуцкова, проходящая по делу об убийстве, отказалась признавать вину. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, после прибытия адвоката подозреваемая отказалась от показаний и сослалась на статью 51 Конституции России. Источник уточнил: если Цуцкова даст признательные показания после предъявления обвинения, следствие продолжит необходимые процессуальные действия.

Накануне сообщалось, что женщина написала явку с повинной и признала вину на первичном допросе.

Тело ребенка обнаружили 16 ноября: голову мальчика нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы, а тело — вечером того же дня на балконе одного из домов в Балашихе. В квартире находилась мать погибшего, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Ее задержали ночью 17 ноября.

Бабушка мальчика заявила, что не верит в причастность дочери к преступлению, и предположила, что к случившемуся может иметь отношение знакомая матери по имени Юлия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем мать в Балашихе обезглавила своего ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.