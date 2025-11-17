Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве отказалась признавать вину

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 51 0

Мать обезглавленного мальчика сослалась на статью 51 Конституции России.

Мать отказалась признавать вину в убийстве ребёнка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать шестилетнего ребенка Елена Цуцкова, проходящая по делу об убийстве, отказалась признавать вину. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, после прибытия адвоката подозреваемая отказалась от показаний и сослалась на статью 51 Конституции России. Источник уточнил: если Цуцкова даст признательные показания после предъявления обвинения, следствие продолжит необходимые процессуальные действия.

Накануне сообщалось, что женщина написала явку с повинной и признала вину на первичном допросе.

Тело ребенка обнаружили 16 ноября: голову мальчика нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы, а тело — вечером того же дня на балконе одного из домов в Балашихе. В квартире находилась мать погибшего, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Ее задержали ночью 17 ноября.

Бабушка мальчика заявила, что не верит в причастность дочери к преступлению, и предположила, что к случившемуся может иметь отношение знакомая матери по имени Юлия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем мать в Балашихе обезглавила своего ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии
22:30
Дополнительный доход: сколько россиян нашли подработку в 2025 году
22:15
До сих пор вспоминают с теплом: что создавало атмосферу советского Нового года
22:10
Лавров назвал визит главы МИД Индии в Москву своевременным
22:00
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
21:45
«Она сильно изменилась»: мужчина развелся с секс-куклой ради нового партнера*

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
Гастроли по зонам? Где выступает новый состав «Вороваек»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости