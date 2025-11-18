Российский «Тор-М2» уничтожил дрон-разведчик ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Эти ЗРК прикрывают не только позиции российских войск, но и защищают мирное население.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» 1117-го зенитно-ракетного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил беспилотный разведывательный аппарат украинских формирований в зоне СВО.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тылу, но и защищают от воздушных атак мирные населенные пункты.

«Тор-М2» способен обнаруживать до 48 целей в радиусе 32 км и поражать любые из них — от крылатых ракет до дронов — на дистанции до 16 км и высотах от 10 метров до 12 км.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

