ШОС наращивает экономическую мощь: 35% мирового ВВП и новые проекты

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Мишустин объявил о создании финансовой экспертной группы для укрепления независимости стран-участниц сотрудничества.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Доля стран ШОС в глобальном ВВП в текущем году может достичь рекордных 35%

Доля стран-участниц ШОС в глобальном ВВП в текущем году может достичь рекордных 35%, а их совокупный экспорт уже составляет около пятой части мирового показателя. Об этом на заседании Совета глав правительств ШОС рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Особое внимание в рамках российского председательства уделяется развитию торгово-экономической кооперации, транспортных коридоров и цифровых сервисов. Важным направлением Мишустин назвал укрепление продовольственной безопасности и внедрение инноваций в аграрном секторе. Ключевым шагом к укреплению финансовой независимости станет создание специальной экспертной группы.

«Для выполнения совместных планов требуется надежная самостоятельная финансовая инфраструктура. Ее совершенствованием займется специальная экспертная группа, которая создается по инициативе России», — заявил премьер-министр.

Отдельный потенциал глава правительства видит в креативных индустриях, на которые уже приходится около 37% мирового экспорта соответствующих товаров. Мишустин призвал активнее запускать совместные проекты в сферах науки, образования, здравоохранения, туризма и поддержки молодежных инициатив, что откроет новые горизонты для сотрудничества стран ШОС.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Франция хочет потратить замороженные активы России на закупки оружия.

