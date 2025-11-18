Карма прилетела? Том Круз прокомментировал развод своей бывшей жены

Том Круз назвал развод Николь Кидман и Кита Урбана кармой

Актер Том Круз считает развод актрисы Николь Кидман с музыкантом Китом Урбаном «кармой». Об этом написало издание International Business.

Звезда фильма «Миссия невыполнима» напомнил, что после его развода с Кидман в 2001 году негативная реакция общественности была направлена преимущественно против него.

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Согласно публикации, актер следит за ситуацией вокруг бракоразводного процесса.

При этом собеседники издания отмечают, что Круз не делает публичных заявлений по поводу личной жизни бывшей супруги. По их словам, актер также выражает сочувствие Кидман в связи с публичным характером происходящего.

Кидман подала на развод с Урбаном после почти 20 лет брака. У пары двое детей.

Брак Круза и Кидман длился 11 лет и был расторгнут в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с актрисой Татьяной Арнтгольц.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.