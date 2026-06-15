«Мирно ушла из жизни»: умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Актрисе было 77 лет.

Умерла актриса из сериала «Альф» Энн Шедин

Фото: © Getty Images/Ron Galella

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Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Умерла американская актриса Энн Шедин. Об этом сообщили родственники знаменитости, опубликовав пост с печальной новостью на ее странице в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — написали близкие артистки.

Ей было 77 лет. Причина смерти в публикации названа не была.

Шедин родилась 8 января 1949 года.

Наибольшую известность ей принесла роль Кейт Таннер в популярном ситкоме «Альф». История рассказывает о жизни инопланетянина, который потерпел крушение своего космического корабля в гараже простых американцев. Шедин сыграла одну из главных ролей. Проект выходил с 1986-го по 1990 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла актриса Татьяна Плетнева. Ей было 48 лет. Причина смерти пока не известна.

В фильмографии артистки более 180 работ в кино и сериалах. Среди них: «Кибердеревня», «Кухня», «Звоните ДиКаприо!», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Склифосовский».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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