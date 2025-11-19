Обнаженные родители пытались провести обряд экзорцизма над пятилетним сыном

Полиция второго по величине венгерского города Дебрецен задержала родителей, которые вывели пятилетнего ребенка на улицу полностью обнаженным и пытались провести над ним обряд экзорцизма. Об этом сообщает Dehir.

Семью задержали после того, как прохожий снял на видео мужчину, женщину и маленького ребенка, которые шли по улице без одежды. На записи слышно, как женщина, держа мальчика за руку, неоднократно повторяет: «Выйди из него, сатана». Запуганный ребенок не сопротивлялся. Прохожие вызывали полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место, задержали обоих взрослых и доставили их в отделение. Ребенка передали в службу опеки.

По словам полиции, семья приехала в Дебрецен из другого города и остановилась в местном отеле. Именно сотрудники гостиницы первыми увидели, как взрослые выходят на улицу в обнаженном виде вместе с ребенком, и сообщили о происходящем.

Полиция допросила задержанных и направила их на психиатрическую экспертизу. Личности этих людей не раскрываются — следствие продолжается. Решение о дальнейшем пребывании ребенка в семье будет приниматься после медицинских заключений.

Юрист Оливер Лакатош отметил, что ситуация нетипичная и осложнена тем, что экзорцизм как действие не является преступлением по уголовному кодексу Венгрии. Однако родители могут быть привлечены за физическое и психологическое насилие над ребенком, если экспертиза подтвердит вред здоровью. Дополнительно им грозит ответственность за непристойное поведение в общественном месте.

