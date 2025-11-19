Около 200 экспертов со всего мира присоединятся к Московской неделе видеоигр

На первой Московской международной неделе видеоигр, которая пройдет с 28 по 30 ноября 2025 года, будут присутствовать около 200 экспертов из России и еще 20 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Индии и Казахстана. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

В мероприятии будут участвовать разработчики игрового контента и представители профессионального сообщества, а также сотрудники технологических предприятий.

В ходе более пятидесяти тематических сессий специалисты из сферы геймдева обсудят текущие глобальные вызовы, в условиях которых развивается игровая отрасль. Среди ключевых спикеров — заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков и генеральный директор VK Play Александр Михеев.

Программа Международной недели видеоигр будет проходить на площадках Московского кластера видеоигр и анимации и бизнес-центра «Амальтея». Среди прочих высоких гостей ее посетят президент совета Ассоциации игр Сербии Мария Илич, президент Ассоциации разработчиков видеоигр Аргентины Хернан Лопез и исполнительный директор Федерации киберспорта Казахстана Казбек Жангазиев.

Обозначено четыре основных темы: «Игровая экосистема», «Технологии индустрии», «Игрок решает все» и «Тренды индустрии».

