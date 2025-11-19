Мальчик провалился сквозь пол второго этажа в торговом центре Серпухова

В торговом центре в подмосковном Серпухове подросток провалился сквозь пол второго этажа и получил серьезные травмы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, 11-летний мальчик упал с уровня второго этажа в ТЦ «Корстон» и получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У него также диагностировали перелом предплечья. В соцсетях утверждают, что высота падения составляла около шести метров.

В прокуратуре позже уточнили обстоятельства произошедшего: подросток пытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. В ведомстве пояснили, что юноша перелез через ограждение и спрыгнул на конструкцию, которая не выдержала его веса и обрушилась.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Надзорное ведомство проверяет, насколько качественно в торговом центре была обеспечена безопасность посетителей.

