Захарова: Россия ждет ответа США по возобновлению прямых авиарейсов

Россия продолжает ждать реакции США на свое предложение о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

«Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. Потому что мы такое предложение сделали о возобновлении прямого авиасообщения, которое, напомню, занимало девять часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор», — подчеркнула дипломат.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин еще 5 сентября сообщал о готовности России начать диалог по этому вопросу при наличии заинтересованности американской стороны.

Однако, как констатировал 5 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, прогресса в переговорах пока достичь не удалось, хотя вопрос остается в повестке дня. Он также отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, где центральное место занимают вопросы безопасности.

