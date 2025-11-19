Захарова: Россия ждет ответа США по возобновлению прямых авиарейсов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Мария Захарова заявила, что Вашингтон до сих пор не ответил на предложение Москвы.

Когда возобновятся прямые авиарейс между Россией и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия продолжает ждать реакции США на свое предложение о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

«Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. Потому что мы такое предложение сделали о возобновлении прямого авиасообщения, которое, напомню, занимало девять часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор», — подчеркнула дипломат.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин еще 5 сентября сообщал о готовности России начать диалог по этому вопросу при наличии заинтересованности американской стороны.

Однако, как констатировал 5 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, прогресса в переговорах пока достичь не удалось, хотя вопрос остается в повестке дня. Он также отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, где центральное место занимают вопросы безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, специальный посланник президента США Стив Уиткофф может посетить Россию в любое время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.05
-0.08 93.93
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Робот станцевал перед Путиным под народную музыку
19:30
Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни
19:25
«Страдание, боль или болезнь»: Каштанова о «выключении» людей из своей жизни
19:19
Более 55 тысяч бойцов приняли крещение в зоне СВО
19:02
Признана вменяемой: в Симферополе мать задушила 11-летнего сына
18:55
В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Сейчас читают

Останется ли вообще украинское государство, станет ясно к 2030 году — эксперт
На Западе знали об этом годами: американский политолог о коррупционном скандале на Украине
Фейк или оригинал: как не попасться на поддельную технику и аксессуары
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году