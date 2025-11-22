Трамп попросил нового мэра Нью-Йорка Мамдани согласиться с тем, что он фашист

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Также Трамп отказался считать Мамдани «джихадистом».

Трамп назвал себя фашистом

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп на встрече с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме попросил градоначальника назвать его фашистом.

Во время беседы журналист задал первому мэру Нью-Йорка, исповедующего Ислам, вопрос, считает ли он американского лидера фашистом. Трамп в ответ предложил ему сказать: «Да».

«Ничего, я понимаю, просто скажите „да“. Это проще, чем объяснять. Я не против», — ответил Трамп на обращенный к мэру Нью-Йорка вопрос журналиста.

При этом Трамп отказался считать Мамдани «джихадистом». Сам градоначальник, ранее грозивший арестовать в Нью-Йорке премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявил, что заботится о безопасности евреев в городе и пообещал работать над искоренением антисемитизма.

Во время той же встречи Трамп обратился и к теме Украины. Он напомнил о «холодной зиме» и поторопил Киев с ответом на свой мирный план. Президент пригрозил «сдержать» поддержку Украине, если она та не примет его условия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 34-летний демократ Зохран Мамдани — выходец из Уганды, ставший гражданином США семь лет назад, стал первым в истории мэром Нью-Йорка — мусульманином, а также самым молодым главой города в XXI веке. В своей первой же речи он заявил, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов, а в рамках предвыборной кампании обещал поднять налоги в белых кварталах.

