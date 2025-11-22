SHAMAN впервые показал себя толстым

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, показал себя толстым. Редкий кадр артист представил во время юбилейного концерта «30 лет на сцене», состоявшегося в Кремле. Как сообщает 5-tv.ru, фотография появилась на большом экране.

Обращаясь к зрителям, артист поделился несколькими фактами о себе, которые ранее не раскрывал.

«Держите несколько абсолютно новых реальных фактов обо мне. У меня тугоухость второй степени — частичная потеря слуха с детства. Во время выступлений я плохо слышу себя в мониторе и часто пою на ощупь. Когда мне было 13 лет, я тонул, а отец спас мне жизнь. А в восьмом классе я весил 90 килограммов. Вот фото», — рассказал SHAMAN, показывая снимок школьного периода.

В 15 лет вес артиста достигал 92 килограммов. Однако к 2022 году он снизил его до 76. Дронов подчеркнул, что основой изменений стал дефицит калорий, регулярная работа и минимизация переедания. Артист добавил, что в периоды творческой занятости нередко забывает о еде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, с которой артист недавно заключил брак, не планируют пышного свадебного торжества.

