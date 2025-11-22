«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Музыкант также раскрыл, почему кожаный низ является частью его образа.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, объяснил зрителям причину своей привычки размещать микрофон в кожаных штанах. Об этом он рассказал на сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 30-летию творческой деятельности. Видео делится 5-tv.ru.

«Зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант», — сказал артист со сцены.

Также SHAMAN поделился еще одним подробным фактом о своем сценическом образе. Заслуженный артист РФ отметил, что кожаные штаны являются частью его гардероба с девяти лет, а первые брюки этого типа ему сшила мать.

«Почему, например, Валерию Леонтьеву никто ничего не предъявлял, не говорил? <…> А остальные рок-музыканты в кожаных штанах? Этот список можно продолжать бесконечно. Почему этот вопрос задают именно мне? Не понимаю. Извините, а как же мушкетеры? Самые первые кожаные штаны мне сшила моя мама. Я их носил еще в 9 лет. <…> Целых 25 лет, четверть века, никто никогда мне не задавал этих вопросов. Я ношу их всю жизнь», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

