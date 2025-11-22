«Чтобы русские песни слушали во всем мире»: SHAMAN рассказал о смысле псевдонима

Псевдоним SHAMAN написан латиницей ради международной аудитории

Псевдоним SHAMAN написан латиницей ради международной аудитории. Об этом сам заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил на юбилейном концерте «30 лет на сцене». Как пояснил 5-tv.ru, такой подход помогает русскоязычной музыке музыканта расширять присутствие на мировых площадках.

«Мой псевдоним написан не на английском, а латиницей. Это древняя буквенная письменность, понятная практически в каждом уголке мира. А моя мечта — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире», — заявил SHAMAN со сцены.

Артист подчеркнул, что решающую роль в его становлении сыграл интернет, где преимущественно используется латиница. Именно это, по его словам, ускорило рост популярности его музыки за пределами России.

«Я вначале раскручивался благодаря интернету. А там, как вы знаете, практически все написано именно латиницей. В том числе и аккаунты моих любимых и родных хейтеров», — добавил он.

Во время концерта SHAMAN также прокомментировал появившиеся в сети заявления о том, что на его выступления якобы «сгоняют массовку». Артист ответил на критику прямо со сцены Кремлевского дворца, где зал был полностью заполнен.

«Получается, что сегодня в зале массовка? Полный Кремлевский дворец сегодня и завтра. Это массовка?» — обратился он к публике.

Затем певец предложил встать тем, кто пришел «не по своей воле». После короткой шутливой паузы он отметил реакцию зала и добавил:

«Мои родные хейтеры, я тоже вас очень сильно люблю. Вы делаете меня сильнее».

