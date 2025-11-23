Отдых по-умному: россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 86 0

Важно понять, на чем сделать акцент: на деньгах или досуге.

Когда лучше уходить в отпуск в 2026-м году

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом плане, чтобы уйти в отпуск в 2026 году. При этом, если работник хочет больше отдохнуть, можно объединить отпуск с январскими или майскими праздниками. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, если важна сумма отпускных, то идеальными для планирования отдыха будут месяцы, где рабочих дней больше. В 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Если же для сотрудника важно большее количество выходных дней, то стоит брать отпуск в январе и мае 2026 года, поскольку в эти месяцы есть государственные праздники. Они, согласно Трудовому кодексу РФ, не входят в отпуск, поэтому работник может меньше потратить дней отдыха или наоборот — удлинить их.

Машаров уточнил, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня не одинакова. Зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные — за все календарные дни по среднему заработку за последний год, исключая государственные праздники.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ближайшие новогодние праздники станут для россиян самыми продолжительными впервые за последние 12 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году