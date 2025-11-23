«Серьезное преступление»: Трамп обвинил демократов в подстрекательстве к мятежу

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Американские политики обратились к военным с просьбой.

Трамп обвинил демократов в подстрекательстве к мятежу

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Трамп обвинил в подстрекательстве к мятежу конгрессменов-демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в подстрекательстве к мятежу после их призывов к военным не исполнять его распоряжения. Об этом стало известно из социальной сети Truth Social.

«Предатели, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, должны быть сейчас в тюрьме», — написал американский лидер, добавив, что это было подстрекательство на «высшем уровне».

Дональд Трамп подчеркнул: действиям демократов нет оправдания. Кроме того, их высказывания — прямое нарушение закона. Как уточнил глава Белого дома, с его оценкой случившегося согласны «многие великие юристы».

До этого группа конгрессменов-демократов обратилась к военным с просьбой игнорировать все приказы Трампа. Однако делать это стоит лишь в том случае, если распоряжения американского лидера противоречат Конституции.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Соединенных Штатов встретился с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. В ходе беседы с журналистами Трамп «попросил» политика согласиться с тем, что он фашист.

