США допустили внесение Россией корректировок в мирный план по Украине

Анастасия Федорова
Российская сторона может настаивать на уточнении ряда пунктов документа.

Потребует ли Россия внесения изменений в план США по Украине

Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США

Возможность того, что Москва потребует доработать проект мирного урегулирования по Украине, допускается в Соединенных Штатах. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что российская сторона может настаивать на уточнении ряда пунктов документа.

Во время беседы с журналистами Келлог отметил, что ожидает от России дополнительных условий.

«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — пояснил спецпосланник, обсуждая перспективы переговорного процесса и возможные сценарии развития диалога между Москвой и Киевом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что пространство для принятия решения главой киевского режима Владимиром Зеленским стремительно сокращается. По словам пресс-секретаря, дальнейший отказ Киева от поиска мирного решения и продолжение специальной военной операции для Украины «бессмысленно и опасно». Он также заявил, что Россия открыта к переговорам и не исключает возможность перехода к конструктивному обсуждению условий прекращения конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кит Келлог призвал не повторять ситуацию с Минскими соглашениями.

