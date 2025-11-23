Российская сторона может настаивать на уточнении ряда пунктов документа.
Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США
Возможность того, что Москва потребует доработать проект мирного урегулирования по Украине, допускается в Соединенных Штатах. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что российская сторона может настаивать на уточнении ряда пунктов документа.
Во время беседы с журналистами Келлог отметил, что ожидает от России дополнительных условий.
«Я думаю, Россия <…> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — пояснил спецпосланник, обсуждая перспективы переговорного процесса и возможные сценарии развития диалога между Москвой и Киевом.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что пространство для принятия решения главой киевского режима Владимиром Зеленским стремительно сокращается. По словам пресс-секретаря, дальнейший отказ Киева от поиска мирного решения и продолжение специальной военной операции для Украины «бессмысленно и опасно». Он также заявил, что Россия открыта к переговорам и не исключает возможность перехода к конструктивному обсуждению условий прекращения конфликта.
Ранее, писал 5-tv.ru, Кит Келлог призвал не повторять ситуацию с Минскими соглашениями.
